Coronavirus | ecco come chiedere la sospensione del mutuo e accedere al fondo di

(Di sabato 18 aprile 2020) di Vittorio Buonaguidi * Lo stato di emergenza innescato dall’epidemia delha stimolatonoto a tutti l’introduzione di numerose misure urgenti a partire dal 23 febbraio 2020. Per semplificare la ricorrente produzione normativa di questi giorni, illustriamo in maniera accessibile in stile domanda e risposta le misure del governo in favore di chi ha unin essere, con specifico riferimento alla possibilità di sospenderlo e dial cosiddetto “di solidarietà”. Di cosa si tratta? Al ricorrere di specifiche condizioni, il mutuatario può riladel pagamento delle rate. Durante la, il 50% degli interessi maturati sarà corrisposto alla banca da un appositodi solidarietà già istituito con la L. 244/2007. La domanda dideve essere presentata dal ...

ilfoglio_it : ESCLUSIVA IL FOGLIO Ecco la app anticoronavirus. Il contratto con il commissario Arcuri sarà firmato a breve. La ap… - Corriere : «Sei milioni di contagiati»: ecco i veri numeri dell’epidemia in Italia - TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del consueto Bollettino della #ProtezioneCivile Totale casi: 168.941 (+3.786) Totale posi… - Noovyis : (Coronavirus, ipotesi riapertura bar e ristoranti: ecco da quando) Playhitmusic - - Tiziana20202020 : Verità svelate ad hoc! Tempo al tempo! Mai informazione più confusa e caotica! METEO e CORONAVIRUS: il COVID-19 non… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco

Corriere della Sera

La seconda fase dell’emergenza Covid-19 in Lombardia richiederà in tutti i settori della vita in comune un cambio di passo da parte delle aziende che offrono servizi ai cittadini (trasporti, banche, ...Almeno 9 italiani su 10 non sono entrati in contatto con il coronavirus e, dunque, «siamo molto lontani dall’immunità di gregge ... Dunque siamo sempre lì, 9 italiani su dieci sono ancora a rischio.