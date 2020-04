Sergio | su Netflix in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 aprile 2020)arriva sudal 17 aprile 2020: disponibile inil film di Greg Barker con Ana de Armas dedicato alla vita del diplomatico Sérgio Vieira de Mello.arrivainsunel catalogo di aprile 2020: disponibile inil film di Greg Barker dedicato alla vita del diplomatico brasiliano Sérgio Vieira de Mello, protagonista suo malgrado nel 2003 di un attentato a Baghdad, dove era in servizio come rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l'Iraq. Il film si basa sul libro di Samantha Power "Chasing the Flame:Vieira de Mello and the Fight to Save the World". Seguiamo le vicende diVieira de Mello, un diplomatico delle Nazioni Unite con una carriera egregia che gli ha valso il nome di Mr. ...