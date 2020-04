PS4 | l' aggiornamento di sistema 7 50 sta causando problemi ad alcuni utenti

Eurogamer_it : Gli utenti #PS4 segnalano problemi dopo l'aggiornamento di sistema 7.50. - GamingTalker : PS4, l’aggiornamento alla versione 7.50 causa problemi, errori e boot loop ad alcuni - infoitscienza : PS4 riceve il nuovo aggiornamento di sistema 7.50 - Checcolin80 : [Scena PS4] Disponibile il nuovo aggiornamento 7.50 per Playstation 4 e PlayStation 4 Pro - Nextplayer81 : PS4: aggiornamento alla versione 7.50 -

L'aggiornamento 7.50 di PS4 disponibile da ieri sta causando problemi ad alcuni utenti. A giudicare dalle note sulla patch sembrava essere un aggiornamento minore come molti altri a cui siamo abituati ...Sembra però che non tutto sia andato per il verso giusto e come riportato da VG247, su Reddit alcuni possessori di PS4 stanno lamentando diverse problematiche legate all'aggiornamento in questione.