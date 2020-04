"Prezzi assurdi per i funerali mai fatti dei nostri cari". La denuncia

Leggi su agi

(Di venerdì 17 aprile 2020) Duecento euro per il ‘kit infettivo', cioè per mascherine e guanti utilizzati dai necrofori, 950 euro per un funerale che non c'è mai stato e 560 euro per l''uscita della salma dal Comune di Milano'. Tre voci comprese nella nota spese firmata dalle pompe funebri - totale 4500 euro compresa la cremazione – che fanno arrabbiare Mara ed Elisabetta Bertolini, figlie di Carlo, morto a 75 anni col coronavirus l'8 marzo a Cremona. “È successo anche ad altre persone che conosciamo, i cuisono morti in ospedali tedeschi, a cui sono stati applicati anchepiù alti. Sono scioccati come noi. Chiediamo alle istituzioni di farsico di queste spese – spiegano all'AGI - questo è un conto decisamente salato e ci sentiamo lasciati soli, come tanti altri, a pagare le lacune di uno Stato che decide per te e in più ti ...