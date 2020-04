Perché una nuova impennata di contagi potrebbe essere ancora in agguato (Di venerdì 17 aprile 2020) I contagi da coronavirus stanno diminuendo, ma i numeri rimangono altissimi: "Nonostante il contagioso entusiasmo per l’avvio della Fase 2 serve la massima prudenza: i numeri confermano che la curva dei contagi non è affatto sotto controllo ed il rischio di una nuova impennata dei casi è sempre in agguato", denuncia la fondazione Gimbe. Leggi su fanpage I vicini chiamano la polizia perché una donna ha organizzato una festa in casa

Perchè una proroga del lockdown dopo il 3 maggio è impensabile

Vespignani a Piazza Pulita chiarisce perché non ha ancora senso parlare di una data certa per la fase 2 (Di venerdì 17 aprile 2020) Ida coronavirus stanno diminuendo, ma i numeri rimangono altissimi: "Nonostante iloso entusiasmo per l’avvio della Fase 2 serve la massima prudenza: i numeri confermano che la curva deinon è affatto sotto controllo ed il rischio di unadei casi è sempre in", denuncia la fondazione Gimbe.

CottarelliCPI : Il Parlamento Europeo approva una risoluzione per investimenti per la ricostruzione finanziato anche da obbligazion… - borghi_claudio : **** ATTENZIONE ATTENZIONE **** Vedo partire un penoso spin. La Lega al P. Europeo ha votato 'contro gli eurobond'… - TeresaBellanova : È il momento di pensare alle riaperture. Ne va del nostro futuro, perchè alla crisi sanitaria rischia di sommarsi u… - VeritaMatt : RT @ValterRimini: @borghi_claudio Borghi un minimo di dignità però, se gli eurobond sono schiavitu e mes perché Salvini li voleva tutti i c… - Gianlustella : RT @wushurabbit: La Ascani dice che la SCUOLA non esisterà più. Questa è una frase che viene RIPETUTA DI CONTINUO su questo o quell'altro a… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché una Perché il sesso fa bene (anche ) a una certa età? Focus