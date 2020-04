Nome di Donna, chi è il regista Marco Tullio Giordana: carriera e curiosità (Di venerdì 17 aprile 2020) Conosciamo meglio la storia di Marco Tullio Giordana: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del regista milanese Marco Tullio Giordana nasce a Milano il primo ottobre 1950. Inizia fin da giovanissimo ad appassionarsi al cinema partecipando nel 1977 con la partecipazione del film “Forza Italia!“. Dopo tre anni realizza il suo primo … L'articolo Nome di Donna, chi è il regista Marco Tullio Giordana: carriera e curiosità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Nome di donna : trama - cast e streaming del film

Stasera in tv film – Nome di Donna : cast - trama e trailer del film

Nome di donna - trama trailer e cast del film con Cristiana Capotondi (Di venerdì 17 aprile 2020) Conosciamo meglio la storia di: ecco tutte le curiosità sullae vita privata delmilanesenasce a Milano il primo ottobre 1950. Inizia fin da giovanissimo ad appassionarsi al cinema partecipando nel 1977 con la partecipazione del film “Forza Italia!“. Dopo tre anni realizza il suo primo … L'articolodi, chi è ile curiosità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CIAfra73 : Tuttalativu · #GuidaTV 17 Aprile 2020: In 1ªtv #BelleeSebastien, #PuoiBaciareLoSposo, #NomeDiDonna, #TheRookie,… - CIAfra73 : Tuttalativu · GuidaTV 17 Aprile 2020: In 1ªtv Belle & Sebastien, Puoi baciare lo sposo e Nome di donna. Poi ancor... - Stasera_in_TV : RAI 3: (21:20) Nome di donna (Film) #StaseraInTV 17/04/2020 #PrimaSerata #nomedidonna @RaiTre - GuidaTVPlus : 17-04-2020 21:20 #Rai3 Nome di donna #StaseraInTV - slagfox : @LuceTenebra Cambio artista ma non nel nome di donna -