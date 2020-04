Mario Rui: «Napoli, stop arrivato nel momento peggiore. Il calcio mi manca» (Di venerdì 17 aprile 2020) Il terzino portoghese del Napoli, Mario Rui, ha parlato dell’emergenza coronavirus e della ripresa del campionato Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato a Sky Sport dicendo la sua su Gattuso, Sarri e il prosieguo della stagione. Queste le sue parole: ASSENZA E RIPARTENZA – «Mi manca il calcio, il quotidiano, le piccole cose che succedono nello spogliatoio anche durante gli allenamenti, le arrabbiature. Potrei andare avanti per tutta la giornate perché le emozioni sono tante. Il primo obiettivo è riprendere la condizione fisica anche se ci siamo allenati a casa. Dopo la condizione, sarà importante riprendere la rotta, non sarà facile ma penso che ci riusciremo». BENEFICENZA IN PORTOGALLO – «In Portogallo abbiamo parlato con i ragazzi della Nazionale e abbiamo deciso di aiutare le categoria inferiori. Vero che ... Leggi su calcionews24 Mario Rui : “Anche in questa situazione siamo un gruppo unito che si vuole bene”

Napoli - parla Mario Rui : “La squadra aveva intrapreso la strada giusta battendo le squadre più forti in Italia”

Mario Rui a Sky : "Che voglia di ripartire! Gruppo unito - su Whatsapp c'è sempre chi ci tira su" (Di venerdì 17 aprile 2020) Il terzino portoghese delRui, ha parlato dell’emergenza coronavirus e della ripresa del campionatoRui, terzino del, ha parlato a Sky Sport dicendo la sua su Gattuso, Sarri e il prosieguo della stagione. Queste le sue parole: ASSENZA E RIPARTENZA – «Miil, il quotidiano, le piccole cose che succedono nello spogliatoio anche durante gli allenamenti, le arrabbiature. Potrei andare avanti per tutta la giornate perché le emozioni sono tante. Il primo obiettivo è riprendere la condizione fisica anche se ci siamo allenati a casa. Dopo la condizione, sarà importante riprendere la rotta, non sarà facile ma penso che ci riusciremo». BENEFICENZA IN PORTOGALLO – «In Portogallo abbiamo parlato con i ragazzi della Nazionale e abbiamo deciso di aiutare le categoria inferiori. Vero che ...

TUTTOJUVE_COM : Mario Rui: 'Donazione di un milione a dilettanti in Portogallo nata da gruppo nazionale' - CalcioMercatoNA : Napoli, parla Mario Rui: “La squadra aveva intrapreso la strada giusta battendo le squadre più forti in Italia” - napolista : #MarioRui: 'Anche in questa situazione siamo un gruppo unito che si vuole bene' - ilNapolista - AlbaEmilian : RT @SkySport: Napoli, Mario Rui: 'Prima della sospensione grandi risultati, riprenderemo quella strada' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SKY - Napoli, Mario Rui: 'Prima della sospensione grandi risultati, riprenderemo quella strada, il gruppo è unito… -