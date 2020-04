Di Maio, Mes vale 37 miliardi, noi stiamo trattando per 1.500 (Di venerdì 17 aprile 2020) Di Maio: “In questi giorni si sta portando avanti la trattativa più difficile che l’Italia abbia mai affrontato, il 23 aprile sarà il giorno della verità, per sapere se abbiamo a disposizione 1.500 miliardi di euro per riuscire ad affrontare i problemi della nostra economia”. Il 23 aprile è vicino, l’Unione europea si riunirà per … L'articolo Di Maio, Mes vale 37 miliardi, noi stiamo trattando per 1.500 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Mes - Di Maio a Sono le Venti (Nove) : “Strumento antiquato. L’ultima firma l’ha messa il governo Berlusconi con chi ci accusa”

Berlusconi si ‘smarca’ da Salvini : “Sbagliato dire no al Mes”. Di Maio : “Strumento antiquato”

Coronavirus - Di Maio “Mes antiquato - momento di mea culpa europeo” (Di venerdì 17 aprile 2020) Di: “In questi giorni si sta portando avanti la trattativa più difficile che l’Italia abbia mai affrontato, il 23 aprile sarà il giorno della verità, per sapere se abbiamo a disposizione 1.500di euro per riuscire ad affrontare i problemi della nostra economia”. Il 23 aprile è vicino, l’Unione europea si riunirà per … L'articolo Di, Mes37, noiper 1.500 proviene da www.meteoweek.com.

LegaSalvini : MES, IL PD AVVERTE CONTE: “NON POTETE DIRE NO COME SALVINI” - Linkiesta : Un altro discorso al paese convocato con metodo Grande Fratello e poi cancellato allo stesso modo, il decreto pubbl… - CassioMagistris : @TgLa7 600mila spettatori in meno! Dite con serietà cos'è il mes in entrata e la fregatura in uscita! Uguale a quel… - mafberla : RT @todorov_denis: La Palombelli due volte chiede a Di Maio come la pensa sul MES e lui due volte gira la domanda senza riuscire a dire chi… - Gio14836293 : RT @NatMarmo: Buffagni (M5S): il MES è un cappio al collo, non dà soldi gratis. Di Maio (M5S): la maggioranza giochi da squadra. Mi credet… -