Costruzioni | Lupoi | “Rilanciare settore turistico-alberghiero con progetti green

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – “Gestionedeidi costruzione degli immobili, investimenti orientati all’innovazione e una forte iniezione di liquidità. Sono questi i punti principali sui quali ritengo che ildell’edilizia, in modo particolare nell’ambito, debba puntare per rilanciarsi verso nuove prospettive di sviluppo quando si comincerà ad uscire dall’emergenza”. È quanto afferma l’architetto Francesco, partner dello Studio Speri, a proposito della crisi che sta investendo ildellea causa del Covid-19. “Nel post Coronavirus – sottolinea– sarà necessario pensare a una nuova concezione del progettare e del costruire, facendo ricorso a tecnologie all’avanguardia in grado, ad esempio, di supervisionare i cantieri a distanza ...