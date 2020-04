Coronavirus, in Spagna macchina a raggi UV disinfetta gli ospedali in pochi minuti (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Covid-19 è ormai un’emergenza mondiale e ovunque c’è la necessità di combattere la terribile pandemia con ogni mezzo possibile. Dalla Spagna, dove la situazione è drammatica, arriva una notizia riguardante lo specifico uso di una macchina ai raggi UV . Questa riuscirebbe a disinfettare gli ambienti in pochissimi minuti. Come funziona l’apparecchiatura Nella Clinica Universidad de Navarra, con sede a Madrid e Pamplona, viene usata una macchina di ultima generazione a raggi UV per la sanificazione gli ambienti del reparto Covid-19. A realizzarla, la Sanuvox, una società canadese, e ognuna di essa costa tra i 60.000 e i 140.000 euro. È composta da lampade a radiazioni ultraviolette che in 5 minuti riescono a disinfettare le stanze colpite dal Coronavirus. Alta circa 1 metro e mezzo, pesa 45 ed è facile da ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - numeri ancora altissimi in Spagna : quasi 20mila decessi - tasso letalità al 10 - 5%

