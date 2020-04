Al Bano Carrisi in lutto | lo sfogo | “Ho voglia di ammazzare…”

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 17 aprile 2020) Alin. Lo: “Hodi ammazzare questo maledetto coronavirus” Purtroppo Alè in: ha perso un caro amico a causa del coronavirus che ha messo in ginocchio l’Italia. Non lo si riesce neanche a ricordare più, l’ultimo momento in cui si poteva uscir di casa senza mascherina e abbracciare i propri cari. Ai microfoni de I Lunatici il grande Alsi è sfogato così: “Hodi ammazzare questo maledetto coronavirus. E’ un brutto periodo. Periodo in cui ci sono eroi che mettono a rischio la loro vita per salvare quella degli altri”. L’amico che Alha perso a causa del coronavirus, detto Mariano, è stato molto importante nella sua vita artistica: “Grazie a lui se ogni canzone è diventava un successo”. Romina Power, Alin...