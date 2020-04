Virus, in Abruzzo il governatore Marsilio (Fdi) aumenta lo stipendio a 53 dirigenti. Pd e M5s: “Schiaffo in faccia per chi ora è in difficoltà” (Di giovedì 16 aprile 2020) Un sensibile aumento di retribuzione in piena emergenza da Covid-19 per 53 dirigenti regionali. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla “pace legale” nei confronti delle imprese private e il ritorno dell’assessore al Bilancio Guido Liris in ospedale, la giunta di centrodestra abruzzese guidata da Marco Marsilio ha deciso di approvare le nuove “indennità di posizione” per 53 dirigenti regionali secondo un criterio di gradazione delle funzioni. E pensare che l’aumento avrebbe potuto riguardare anche altri nove direttori regionali, tra cui la direttrice generale Barbara Morgante, così come previsto dalla bozza della delibera discussa nella riunione di venerdì scorso. Le opposizioni di M5S e Pd però hanno scoperto il cosiddetto “regalo di Pasqua” e la giunta Marsilio è stata costretta al dietrofront: niente ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - altri 29 contagi in Abruzzo - 2.247 malati di Covid-19

