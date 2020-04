Sicilia | Catanzaro Costruzioni | ‘in Antimafia impedito il contraddittorio | relazione

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – “Apprendiamo dalla stampa degli esiti e delle conclusioni a cui è giunta la Commissione regionale su Mafia e Corruzione che ha presentato oggi la suaconclusiva sul ciclo dei rifiuti in. Non è questo il momento per entrare nel merito delle numerose questioni sollevate, alle quali dedicheremo nei prossimi giorni la dovuta attenzione. Oggi ci limitiamo a contestare il metodo di lavoro adottato, oggettivamente errato, che ha viziato in radice la stessae le conclusioni che la Commissione ne ha tratto”. Così ladopo ladella Commissioneall’Ars sul ciclo rifiuti.“Un fatto su tutti, certamente non secondario: si sostiene che la richiesta di audizione da parte della nostra società sia stata presentata tardivamente il 10 marzo ...