Siccità in Piemonte | un altro problema per l’agricoltura già danneggiata | “Grano e mais

(Di giovedì 16 aprile 2020) Torna l’incubo siccità nelle campagne. Dopo un inverno con temperature nettamente superiori rispetto alle medie stagionali e un’assenza di precipitazioni che dura ormai da troppe settimane, la situazione sta diventando allarmante. Sembra non esserci un momento di tregua per il comparto agricolo che, oltre alla carenza di manodopera causata dall’emergenza coronavirus, ora sta subendo le conseguenze di un noto e sempre pesante flagello. Ad Asti e provincia si cominciano purtroppo a vedere i primi effetti sulle coltivazioni e si teme per le semine primaverili. Unche sta avanzando pericolosamente tanto da preoccupare anche le istituzioni pubbliche che stanno operando per la prevenzione di incendi boschivi. La scorsa settimana infatti la Regioneha dichiarato lo stato di massima pericolosità su tutto il territoriose, sulla ...