Responsabile commissione medica Figc «Il Governo deciderà se e quando riprendere il calcio» (Di giovedì 16 aprile 2020) Paolo Zeppilli, il cardiologo Responsabile della commissione medica della Figc intervistato alla Gazzetta dello Sport ci tiene a spiegare innanzitutto che il loro compito non è affatto quello di stabilire se e quando il calcio possa ripartire. «Quella è competenza governativa. Noi da tecnici – come richiesto dalla Federcalcio – dovevamo semplificare tutta una serie di norme indispensabili per prepararsi alla cosiddetta fase due» Le indicazioni stabilite ieri prevedono che si parta da un gruppo essenziale formato da giocatori, staff tecnico e medico, magazzinieri e altri uomini utili a far lavorare per tre settimane la squadra, in un ambiente da sanificare regolarmente e isolato dall'esterno. Dunque si procederà a dividerli in tre categorie per gli esami necessari a valutare la loro salute. Solo dopo i controlli si potrà ...

