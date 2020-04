Pres Lecce | Protocollo non ancora ultimato | ma noi siamo pronti! Non acceleriamo i

corgiallorosso : #SticchiDamiani (Pres. #Lecce): “Favorevoli alla ripresa, ma solo a rischio zero. La FIGC ci comunichi una data ult… - romanewseu : #SticchiDamiani (Pres. #Lecce): “Favorevoli alla ripresa, ma solo a rischio zero. Scadenza contratti? Altro ostacol… - CheccoCasano : Qui le dichiarazioni integrali del presidente del #Lecce a @CSSport1015 -

Ultime Notizie dalla rete : Pres Lecce

Tutto Napoli

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibile ripartenza del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non abbiamo avuto ancora alcuna ...Sono stati registrati oggi 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce. Dall’inizio ...