Pechino Express | Jennifer e Nicole | “Date spazio alla nostra generazione”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 16 aprile 2020)2020, la vincitricedelle collegiali: “Date piùgenerazione” Sono ormai rientrate da alcuni mesi da un lungo viaggio in Estremo Oriente,Poni eRossi, la coppia che aprendeva il nome de “Le Collegiali“. Le due ragazze solo da poche ore hanno scoperto di aver vinto il reality show e sono state raggiunte telefonicamente da TvZap per qualche domandina. La prima che hanno ricevuto è stata ovviamente quella sulla teoria sostenuta dasin dall’inizio: che ogni coppia diavesse un proprio messaggio e avrebbe dovuto vincere proprio questo, non le persone in sé, alloraragazza è stato chiesto quale fosse il messaggio della coppia Le Collegiali,ha così risposto: “Il nostro messaggio è stato quello di dare ...