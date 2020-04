“Non vale, siamo in quarantena…”: Elisabetta Canalis accavalla le gambe, posa sensuale [FOTO] (Di giovedì 16 aprile 2020) Elisabetta Canalis e l’etichetta di ‘velina di Striscia la Notizia’ Nonostante siano passati diversi anni da quella esperienza, Elisabetta Canalis viene ricordata anche per aver fatto la velina a Striscia la Notizia. All’epoca la soubrette sarda era in coppia con Maddalena Corvaglia, amica di vecchia data ma ultimamente divise per delle divergenze professionali. L’attrice da qualche tempo si trova negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles dove vive con la sua famiglia, il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Anche lei al momento è in quarantena per il Covid-19, quindi trascorre le giornate facendo delle dirette su IG oppure realizzando dei filmati in cui imparte delle lezioni di fitness ai follower, circa 2,5 milioni. Ma nelle ultime ore è tornata ad infiammare il web con una nuova foto mozzafiato. La soubrette sarda impazza il web ... Leggi su kontrokultura Valeria Marini torna in tv e svela : “Non ho fatto altro che piangere”

Valentin e Francesca Tocca : “Non metterlo in piazza” - parla la Guaccero

Valeria Marini e Jovanotti - il retroscena : “Non eravamo famosi - bacia come…” (Di giovedì 16 aprile 2020)e l’etichetta di ‘velina di Striscia la Notizia’ Nonostante siano passati diversi anni da quella esperienza,viene ricordata anche per aver fatto la velina a Striscia la Notizia. All’epoca la soubrette sarda era in coppia con Maddalena Corvaglia, amica di vecchia data ma ultimamente divise per delle divergenze professionali. L’attrice da qualche tempo si trova negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles dove vive con la sua famiglia, il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Anche lei al momento è in quarantena per il Covid-19, quindi trascorre le giornate facendo delle dirette su IG oppure realizzando dei filmati in cui imparte delle lezioni di fitness ai follower, circa 2,5 milioni. Ma nelle ultime ore è tornata ad infiammare il web con una nuova foto mozzafiato. La soubrette sarda impazza il web ...

DisneyPlusIT : QUACK! La vita a Paperopoli è un gran sballo con il compleanno di Qui, Quo e Qua! Festeggiateli con un ripasso dell… - giornalettismo : 'C’è mezza Italia ferma, compreso i tribunali. Però mi è arrivata la convocazione a Catania per il 4 luglio' - dice… - corsi_gabriele : Cara @SkyTG24 mi spieghi il senso di inquadrare in primo piano, senza oscurarli, i volti di coloro che oggi hanno a… - g_ditanna : RT @donvaccarelli: Non ci sarebbe bisogno di così tanti esperti a supporto della politica se vi fossero politici più esperti in Parlamento… - iezed : RT @GiampaoloRossi: Hanno usato elicotteri, droni, unità navali, checkpoint. Quindi mezzi e uomini ci sono. Ora, finita l'emergenza Covid,… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non vale Controvirus. «Il sistema è saltato». Il giorno della Grande Serrata del Coronavirus Corriere della Sera