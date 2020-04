"Mattarella non è così in disaccordo". Mes, trionfo di Salvini? Fonti dal Quirinale: Conte sempre più solo (Di giovedì 16 aprile 2020) Democrazia calpestata, secondo Matteo Salvini. Il tema è quello del Mes, la ratifica del trattato su cui il Parlamento non arà neppure chiamato ad esprmiersi. Meglio così, per Giuseppe Conte, che con la contrarietà dei grillini sul fondo salva-Stati rischierebbe davvero di andare sotto. In questo contesto, il leader della Lega ha lanciato un appello affinché, appunto, il Mes venga votato dall'aula. E secondo quanto riportato in un retroscena da affaritaliani.it, Sergio Mattarella non sarebbe così contrario. Certo, nessuna conferma ufficiale, perché "il Colle è sempre silente quando si tratta di questioni che non attengono strettamente al proprio ruolo e alla sfera dei propri poteri", sottolinea Marco Antonellis. Ma, come detto, l'inquilino del Colle non sarebbe così in disaccordo con Salvini, almeno secondo quanto rivelano ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - direttore Spallanzani scrive a Mattarella e Conte : “Il licenziamento di Fauci sarebbe un disastro e non solo per Usa”

"La sconfitta è in atto e continuerà a lungo". Altroché ottimismo - Feltri suona la sveglia a Mattarella : cosa non ha ancora capito

Mattarella scrive al Papa : “In questo tempo di inquietudine non ha fatto mancare la Sua vicinanza” (Di giovedì 16 aprile 2020) Democrazia calpestata, secondo Matteo. Il tema; quello del Mes, la ratifica del trattato su cui il Parlamento non arà neppure chiamato ad esprmiersi. Meglio;, per Giuseppe Conte, che con la contrarietà dei grillini sul fondo salva-Stati rischierebbe davvero di andare sotto. In questo contesto, il leader della Lega ha lanciato un appello affinché, appunto, il Mes venga votato dall'aula. E secondo quanto riportato in un retroscena da affaritaliani.it, Sergionon sarebbe; contrario. Certo, nessuna conferma ufficiale, perché "il Colle; sempre silente quando si tratta di questioni che non attengono strettamente al proprio ruolo e alla sfera dei propri poteri", sottolinea Marco Antonellis. Ma, come detto, l'inquilino del Colle non sarebbe; incon, almeno secondo quanto rivelano ...

matteosalvinimi : Al presidente Mattarella ho confermato che siamo al lavoro sui problemi concreti degli Italiani (salute, affitto, m… - Affaritaliani : Meloni: 'Mattarella non ha nulla da dire? Conte usa metodi da regime totalitario' - gualtierieurope : “Evitiamo il contagio del virus e accettiamo il contagio della solidarietà tra di noi”. Grazie al Presidente… - kinsil92 : RT @Libero_official: Il presidente #Mattarella non può intervenire in prima persona. Ma stando ad alcune fonti non sarebbe in disaccordo co… - Mario84583849 : RT @ImolaOggi: Borghi: per quale motivo la 'task force per la ripartenza' vuole l'immunità? (per quale motivo 17 boiardi di stato non elett… -