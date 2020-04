Mastella: “Non affollate le farmacie, utilizzate servizio Taxi farmaco” (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rivolto un appello ai propri cittadini chiedendo loro un utilizzo intelligente del servizio Taxi farmaco. “Mi preme ricordare – così Mastella – che nella città di Benevento è attivo il servizio Taxi Farmaco gestito dalla Misericordia. Chiunque ne avesse bisogno, a partire dagli anziani della nostra città, può usufruire gratuitamente del servizio telefonando ai recapiti 0824 24069 e 333 8664467 dalle ore 9 alle ore 19 nei giorni feriali e dalle ore 10 alle ore 13 nei giorni festivi. Il servizio è attivo sia per coloro che abitano in città che per quelli che vivono nelle contrade. Pertanto, non è comprensibile l’affollamento che si registra in queste ore davanti alle farmacie, mentre il servizio Taxi Farmaco fa ... Leggi su anteprima24 Telefono e social - Mastella in pressing sui beneventani : “Non uscite di casa”

Niente Serie A per il Benevento? Mastella : “Non esiste - sarebbe la fine del calcio”

Mastella al fianco dei ristoratori : “Non si possono lasciare da soli” (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco di Benevento, Clemente, ha rivolto un appello ai propri cittadini chiedendo loro un utilizzo intelligente delfarmaco. “Mi preme ricordare – così– che nella città di Benevento è attivo ilFarmaco gestito dalla Misericordia. Chiunque ne avesse bisogno, a partire dagli anziani della nostra città, può usufruire gratuitamente deltelefonando ai recapiti 0824 24069 e 333 8664467 dalle ore 9 alle ore 19 nei giorni feriali e dalle ore 10 alle ore 13 nei giorni festivi. Ilè attivo sia per coloro che abitano in città che per quelli che vivono nelle contrade. Pertanto, non è comprensibile l’affollamento che si registra in queste ore davanti alle, mentre ilFarmaco fa ...

Siciliano741 : @SempreLibero2 @Komzentao_art @fanpage La fine di Salvini?? Il caprone è il primo partito,purtroppo. Grazie alla vos… - PaoloTrovato6 : @Adnkronos Quando mio figlio di 5 anni non sa che parti prendere, lo chiamiamo Mastella - MicheleFriscia2 : @NicolaMorra63 Si lo so hai ragione. Ma tu al contrario di Mastella mi fai venire dubbi sul fatto che io abbia fatt… - MicheleFriscia2 : @Adnkronos Avevo qualche dubbio, ma se lo statista Mastella, un uomo coerente, parla male dei 5 stelle, non ho più… - valecpu : Mastella regá. Mastella... quello che venne allontanato insieme alla moglie dalla regione. Ma ci rendiamo conto?!no… -

Ultime Notizie dalla rete : Mastella “Non Dimissioni Mastella: l'ex ministro lascia l'incarico di sindaco di Benevento Corriere della Sera