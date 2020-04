Il prezzo della frutta è aumentato 40 volte più dell'inflazione (Di giovedì 16 aprile 2020) Dalle mele alle patate, l’aumento dei prezzi per i consumatori sale di 40 volte quello dell’inflazione, un pericoloso segnale di allarme sullo sconvolgimento in atto sul mercato di frutta e verdura. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti, che sulla base dei dati Istat a marzo, sottolinea aumenti del 3,7% sulla frutta con punte del 4% per le mele e del 4,1% per le patate, a fronte del dato medio sull’inflazione in discesa allo 0,1%. Quasi quattro aziende ortofrutticole su dieci (38%) sono in difficoltà, rileva l’analisi Coldiretti/Ixè, anche per il cambiamento delle modalità di acquisto degli italiani, con aumenti mensili che vanno dal 14% per la frutta al 24% per gli ortaggi nei supermercati. La situazione è drammatica per molti agricoltori con i raccolti, già impoveriti dall’alternarsi di gelo e ... Leggi su huffingtonpost Avviati primi contatti per il gigante Sorloth : spunta il prezzo della punta norvegese

Il prezzo della vita e gli altalenanti principi di un gran pulpito liberale

PlayStation 5 : data di rilascio - prezzo e caratteristiche chiave della prossima console di Sony (Di giovedì 16 aprile 2020) Dalle mele alle patate, l’aumento dei prezzi per i consumatori sale di 40quello, un pericoloso segnale di allarme sullo sconvolgimento in atto sul mercato die verdura. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti, che sulla base dei dati Istat a marzo, sottolinea aumenti del 3,7% sullacon punte del 4% per le mele e del 4,1% per le patate, a fronte del dato medio sull’in discesa allo 0,1%. Quasi quattro aziende ortofrutticole su dieci (38%) sono in difficoltà, rileva l’analisi Coldiretti/Ix;, anche per il cambiamentoe modalità di acquisto degli italiani, con aumenti mensili che vanno dal 14% per laal 24% per gli ortaggi nei supermercati. La situazione; drammatica per molti agricoltori con i raccolti, già impoveriti dall’alternarsi di gelo e ...

HuffPostItalia : Il prezzo della frutta è aumentato 40 volte più dell'inflazione - AnnalisaChirico : La Lombardia ha pagato un prezzo altissimo: se l’epicentro della crisi avesse colpito un’altra regione, chissà qual… - LGmarangon : RT @LGmarangon: Trump dopo i 2.500 morti in un solo giorno e le quasi 14.000 persone attualmente in terapia intensiva dice che gli USA hann… - laGigogin : RT @TriathBlade: @laGigogin Se insisto sul fatto di uscire il 4 maggio improrogabilmente é per questo. È inconcepibile che nel momento dell… - pedrolp44860430 : Il prezzo della frutta è aumentato 40 volte più dell'inflazione -

Ultime Notizie dalla rete : prezzo della Il prezzo della frutta è aumentato 40 volte più dell'inflazione L'HuffPost Prezzi, l'inflazione rallenta, dato falsato dall'effetto coronavirus

Segue la Campania, dove l'incremento dei prezzi pari allo 0,5%, implica un'impennata del costo della vita pari a 117 euro (101 per fam. tipo), terza l'Umbria, dove, per via dell'inflazione a +0,4%, si ...

TIM aggiorna le sue offerte più convenienti: ecco le novità con prezzi a partire da 5,99€

Tripla fotocamera al prezzo di 249€ (anche su HiHonor) 15 APR Huawei Band 4 Pro gratis per chi compra ... Non posso aprire il file': ecco 3 modi per recuperare un documento XLS o XLSX 10 APR TIM ...

Segue la Campania, dove l'incremento dei prezzi pari allo 0,5%, implica un'impennata del costo della vita pari a 117 euro (101 per fam. tipo), terza l'Umbria, dove, per via dell'inflazione a +0,4%, si ...Tripla fotocamera al prezzo di 249€ (anche su HiHonor) 15 APR Huawei Band 4 Pro gratis per chi compra ... Non posso aprire il file': ecco 3 modi per recuperare un documento XLS o XLSX 10 APR TIM ...