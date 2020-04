Francesco Facchinetti si lascia andare alla tristezza: “Manchi da impazzire” (Di giovedì 16 aprile 2020) Francesco Facchinetti, anche lui in quarantena e lontano dai suoi affetti, si lascia andare alla tristezza e confessa: “Mi manchi da impazzire” Francesco Facchinetti, Fonte foto: Instagram (screenshot)Anche il noto conduttore televisivo, cantante e disc jockey italiano, Francesco Facchinetti, si trova in quarantena per evitare il contagio da Nuovo Coronavirus e in questi giorni si è lasciato andare e ha confessato al suo pubblico: “Mi manchi da impazzire”. Qualche giorno fa, infatti, il noto figlio di Roby Facchinetti ha postato uno scatto della sua adorata figlia e ha scritto: “Mi manchi da impazzire amore mio…la prima cosa che faccio appena finisce la quarantena è baciarti fino a consumarti”. I due si trovano lontano, infatti, Mia si trova con sua madre ed ex moglie di Facchinetti Alessia Marcuzzi. La ... Leggi su chenews Francesco Facchinetti fuori di sé : “Andrebbero prese a calci”

Francesco Facchinetti : "Abusi a disabile? Calci in piazza!"/ Scatta la furia social

Francesco Facchinetti e la moglie in terapia di coppia a causa del cellulare (foto) (Di giovedì 16 aprile 2020), anche lui in quarantena e lontano dai suoi affetti, sie confessa: “Mi manchi da impazzire”, Fonte foto: Instagram (screenshot)Anche il noto conduttore televisivo, cantante e disc jockey italiano,, si trova in quarantena per evitare il contagio da Nuovo Coronavirus e in questi giorni si ètoe ha confessato al suo pubblico: “Mi manchi da impazzire”. Qualche giorno fa, infatti, il noto figlio di Robyha postato uno scatto della sua adorata figlia e ha scritto: “Mi manchi da impazzire amore mio…la prima cosa che faccio appena finisce la quarantena è baciarti fino a consumarti”. I due si trovano lontano, infatti, Mia si trova con sua madre ed ex moglie diAlessia Marcuzzi. La ...

infoitcultura : Francesco Facchinetti papà separato, il tweet d'amore per la figlia Mia che non può vedere: «Mi manchi da impazzire» - infoitcultura : Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol terapia di coppia per colpa del telefono - infoitcultura : Francesco Facchinetti , conoscete la mamma? Chi è l’ex di Roby - infoitcultura : Francesco Facchinetti lontano dalla figlia Mia durante la quarantena: la tenera dedica - infoitcultura : Francesco Facchinetti denunciato: cosa sta succedendo -