Coronavirus, l’Agcom sospende i programmi di Adriano Panzironi (Di giovedì 16 aprile 2020) L’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha ordinato la sospensione per 6 mesi delle trasmissioni televisive di Adriano Panzironi, il discusso ideatore del metodo alimentare “Life 120”. Secondo l’Autorità, i programmi avrebbero apertamente violato le disposizioni che impongono il rispetto della salute pubblica, in particolare per quanto riguarda le notizie diffuse in merito all’epidemia di Covid-19. Panzironi avrebbe cioè veicolato false informazioni, inducendo gli spettatori a credere che il nuovo Coronavirus potesse essere trattato o prevenuto con semplici integratori. L’AgCom sospende per 6 mesi i programmi di Panzironi La misura dell’Agcom riguarda le trasmissioni in onda sul canale 880 SAT e sul canale 61 del digitale terrestre. Nel format Il cerca salute e nello speciale Quello che non vi ... Leggi su thesocialpost Adriano Panzironi sospeso dall’Agcom : “Life 120 per prevenire il Coronavirus”

