Coronavirus, in Corea del Sud 141 persone tornano positive. Negli Usa più di 30mila morti. Africa, al via un milione di test. Spagna, salgono i contagi: le vittime sono oltre 19mila (Di giovedì 16 aprile 2020) I casi di Coronavirus nel mondo hanno superato quota due milioni, la metà dei quali solo in Europa e nel mondo le vittime salgono a 137.020. Se il picco dei contagi sembra essere passato, i timori ora sono per il futuro, non solo per il rischio di una seconda ondata di casi ma anche per le incertezze legate all’immunità del virus. Per questo preoccupa quanto sta accadendo in Corea del Sud (229 vittime e oltre 10mila contagi), dove le autorità sanitarie locali hanno fatto sapere che 141 persone giudicate completamente guarite sono risultate poi di nuovo positive al virus e, sottolineano, tra queste 34 sono ventenni. In Spagna continua a salire il numero delle vittime che ora superano le 19mila e Negli Stati Uniti i morti nelle ultime 24 ore sono più di 2500. A preoccupare è anche l’Africa, che per ora registra un numero di vittime e contagi ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - in Corea del Sud 141 persone tornate positive. Oms : “Europa ancora nella tempesta”. Spagna - tornano a crescere i contagi - oltre 19mila i morti. Record di vittime negli Usa : 2.569 in 24 ore

I casi di Coronavirus nel mondo hanno superato quota due milioni, la metà dei quali solo in Europa e nel mondo le vittime salgono a 137.020. Se il picco dei contagi sembra essere passato, i timori ora sono per il futuro, non solo per il rischio di una seconda ondata di casi ma anche per le incertezze legate all'immunità del virus. Per questo preoccupa quanto sta accadendo in Corea del Sud (229 vittime e oltre 10mila contagi), dove le autorità sanitarie locali hanno fatto sapere che 141 persone giudicate completamente guarite sono risultate poi di nuovo positive al virus e, sottolineano, tra queste 34 sono ventenni. In Spagna continua a salire il numero delle vittime che ora superano le 19mila e negli Stati Uniti i morti nelle ultime 24 ore sono più di 2500. A preoccupare è anche l'Africa, che per ora registra un numero di vittime e contagi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Corea Coronavirus: Corea Sud, 22 nuovi casi - Ultima Ora Agenzia ANSA Corea, Moon stravince le elezioni parlamentari

Si possono tenere elezioni politiche anche ai tempi del coronavirus. E chi sta al potere può vincere con ampio margine, specie se riesce a ottenere risultati concreti nella lotta alla diffusione ...

Burioni e altri docenti: “Ecco una proposta scientifica per riaprire l’Italia”

“La grande epidemia italiana da COVID-19 – spiegano i docenti – non dovrebbe comportarsi in modo molto dissimile ... etc come già sperimentato a Singapore ed in Corea) e potenziamento di specifiche ...

