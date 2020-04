Coronavirus: “Ai primi di maggio si parte con i test sierologici” (Di giovedì 16 aprile 2020) Sui test sierologici “siamo molto avanti, il comitato tecnico-scientifico ha già selezionato un certo numero di test, e sarà il commissario Arcuri a sceglierne uno solo. Serve un solo tipo per avere uniformità di dati. Ai primi di maggio si parte coi test“: lo ha affermato Sandra Zampa, sottosegretaria al ministero della Salute, ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. “Patente di immunità? Ranieri Guerra dell’Oms ha detto che è un’espressione sbagliata. Il test serve soprattutto capire quanti sono gli italiani certamente negativi, l’85% degli italiani non ha incrociato il Covid“.L'articolo Coronavirus: “Ai primi di maggio si parte con i test sierologici” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus – “Aiutiamo la scuola” - il sito che soccorre i prof in difficoltà con le lezioni online

Coronavirus - chiama il 113 : "Aiutatemi - non ho soldi né lavoro"

