Più vicini i PS Plus di maggio 2020 | nuovi giochi gratis PS4 nelle previsioni degli

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Ve lo diciamo fin da subito, i PSdinon sono ancora stati annunciati da Sony. E sarà necessario attendere almeno fino al 28 aprile per sapere come il colosso giapponese del gaming deciderà di deliziare i suoi fedelissimi. Per i pochi che non lo sapessero, si tratta di quei titoli gratuiti per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro che la compagnia è solita regalare mensilmente a tutti gli abbonati al servizio PlayStation, così da arricchire la propria Instant Game Collection, composta da diverse produzioni in digitale - e dunque da scaricare sugli hard disk della propria console senza costi, al netto di quelli dell'abbonamento. Abbonamento che consente pure di giocare in multiplayer online, di avere accesso a sconti aggiuntivi in esclusiva sui listini di PlayStation Store e pure diritto a dello spazio di archiviazioni aggiuntivo su ...