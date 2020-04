Lo sapevate che ad accettare di esser trattati da schiavi si diventa schiavi, la libertà è una scelta – Ma anche diffondere bufale lo è (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ancora una volta complotti. Complotti in un lungo walltext che prende le sembianze di una vera e propria Bufala Voltron. Prendi quattro o cinque bufale già affrontate. Quindi già sconfitte di loro. Ma uniscile in un guerriero virale nuovo e ancora più possente Otterrai una nuova Bufala, più forte della somma dei suoi componenti, ridiffusa dalle stesse persone che hanno condiviso la bufala originale venendo severamente redarguite per questo. Se gli dirai di smettere di condividere ti risponderà qualcosa tipo Ma tu hai sbuffalato quella di prima, questa ci sono più cose dentro, non voglio che mi mandi le sbuffalate vecchie, se non la sbuffali ora ho ragione io! E invece ci tocca smontare questa bizzarra teoria. Pezzo dopo pezzo Lo sapevate che la pandemia non è mai stata dichiarata da OMS, ma solo il rischio pandemico, e quindi questa ... Leggi su bufale ‘La Casa di Carta’ - tutto quello che non sapevate sulla serie tv di Netflix!

"Un dramma". Alberto Urso svela il disastro che ha travolto Amici : cosa non sapevate sullo show della De Filippi

Amici 2020 - la vincitrice è Gaia Gozzi : tutto quello che non sapevate di lei (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ancora una volta complotti. Complotti in un lungo walltext che prende le sembianze di una vera e propria Bufala Voltron. Prendi quattro o cinque bufale già affrontate. Quindi già sconfitte di loro. Ma uniscile in un guerriero virale nuovo e ancora più possente Otterrai una nuova Bufala, più forte della somma dei suoi componenti, ridiffusa dalle stesse persone che hanno condiviso la bufala originale venendo severamente redarguite per questo. Se gli dirai di smettere di condividere ti risponderà qualcosa tipo Ma tu hai sbuffalato quella di prima, questa ci sono più cose dentro, non voglio che mi mandi le sbuffalate vecchie, se non la sbuffali ora ho ragione io! E invece ci tocca smontare questa bizzarra teoria. Pezzo dopo pezzo Loche la pandemia non è mai stata dichiarata da OMS, ma solo il rischio pandemico, e quindi questa ...

ElenarussoTW : I fiori di glicine meravigliosi per colore e profumo. Lo sapevate che si possono mangiare? - bievbz94 : MA VOI LO SAPEVATE CHE CHAD MICHAEL MURRAY E SOPHIA BUSH AKA LUCAS E BROOKE DI ONE TREE HILL SONO STATI SPOSATI PER UN ANNO? - BaronettoBianco : Ma voi lo sapevate che siamo a pari punti ca a' lazie? - fioridestate : Boh raga magari già lo sapevate però io tipo ho sempre osannato la tempura andando a mangiare ai ristoranti asiatic… - brightshadow97 : RT @eliscrivecose: Raga ma voi lo sapevate che i concorrenti non sanno chi vince, nel senso che girano due finali diversi e ne va in onda s… -

Ultime Notizie dalla rete : sapevate che Lo sapevate che ad accettare di esser tratti da schiavi si diventa schiavi, la libertà è una scelta – Ma anche diffondere bufale lo è Bufale.net Migranti, Oim: il barcone in Libia ha cinque cadaveri a bordo

L’addetto stampa in Libia dell’Unhcr, Tarik Argaz, dal porto di Tripoli ha fatto sapere che dopo 12 ore di attesa, nel primo pomeriggio di oggi sono cominciate le operazioni di sbarco dei ...

Nathalie, la supercar elettrica al metanolo da 563 cavalli

Il concept era stato presentato lo scorso marzo al Salone di Ginevra 2019 e oggi la casa sino-tedesca fa sapere che sono aperte le prenotazioni, mentre la fase di consegna è prevista dalla seconda ...

L’addetto stampa in Libia dell’Unhcr, Tarik Argaz, dal porto di Tripoli ha fatto sapere che dopo 12 ore di attesa, nel primo pomeriggio di oggi sono cominciate le operazioni di sbarco dei ...Il concept era stato presentato lo scorso marzo al Salone di Ginevra 2019 e oggi la casa sino-tedesca fa sapere che sono aperte le prenotazioni, mentre la fase di consegna è prevista dalla seconda ...