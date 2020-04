Emergenza coronavirus, sospensione e proroghe delle scadenze (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Giunta regionale nella riunione di oggi ha sospeso tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti relativi all’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), all’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD) e all’Addizionale applicata all’accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali (ARISGAN). Tali tributi scadono nel periodo compreso tra il 15 aprile 2020 e il 31 maggio 2020. La sospensione dei pagamenti riguarda i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania. Pertanto gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il ... Leggi su anteprima24 «Così si mette in discussione Conte» - lo scontro nel governo sul Mes in piena emergenza coronavirus

Cassa integrazione - chi ne ha diritto per l’emergenza Coronavirus

Emergenza coronavirus - riunita conferenza capigruppo Consiglio Regionale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Giunta regionale nella riunione di oggi ha sospeso tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti relativi all’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), all’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD) e all’Addizionale applicata all’accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali (ARISGAN). Tali tributi scadono nel periodo compreso tra il 15 aprile 2020 e il 31 maggio 2020. Ladei pagamenti riguarda i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania. Pertanto gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il ...

PaolaTavernaM5S : I parlamentari giapponesi hanno deciso di dare un messaggio univoco di solidarietà alla nazione per l'emergenza… - VincenzoDeLuca : COVID-19, EMERGENZA CONTAGI FAMILIARI ?? #CORONAVIRUS: Il monitoraggio quotidiano dei casi di contagio in Campania,… - AzzolinaLucia : Prosegue il confronto con i Ministri #Ue sull'emergenza #coronavirus. Didattica a distanza, come raggiungere tutti… - P_Berloco : RT @CislNazionale: Previsioni terribili per la nostra economia dal #FMI. Serve una forte cooperazione internazionale. La classe politica… - dinunziogio : RT @grancaste: Centro migranti #Verona: nel giorno in cui si rilevano 100 positivi al #coronavirus su 140 ospiti, il Ministro #Lamorgese ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza coronavirus Emergenza coronavirus: Viola punto di riferimento per i malati di cancro gazzettamatin.com Le notizie di ieri dal live internazionale

Dopo un mese di chiusura per l'emergenza coronavirus, la Danimarca ha riaperto stamattina asili nido, scuole materne ed elementari, primo Paese in Europa a farlo. Restano chiuse le medie e i licei che ...

Formula 1, mercato piloti: la Ferrari manda un avviso a Vettel

L'emergenza Coronavirus, oltre al Mondiale di Formula 1, ha inevitabilmente posticipato anche il confronto tra Sebastian Vettel e la Ferrari sul futuro del pilota tedesco, in scadenza di contratto con ...

Dopo un mese di chiusura per l'emergenza coronavirus, la Danimarca ha riaperto stamattina asili nido, scuole materne ed elementari, primo Paese in Europa a farlo. Restano chiuse le medie e i licei che ...L'emergenza Coronavirus, oltre al Mondiale di Formula 1, ha inevitabilmente posticipato anche il confronto tra Sebastian Vettel e la Ferrari sul futuro del pilota tedesco, in scadenza di contratto con ...