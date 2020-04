Corre nuda in pieno centro: la gente filma, nessuno la aiuta. L’ira del sindaco (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il singolare episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, 15 aprile, nella zona di Posmon a Montebelluna. Il commento del sindaco Favero: "Molti cittadini e cittadine hanno ceduto al voyeurismo, ritenendo divertente filmarla e fotografarla". La donna si trova ora nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Montebelluna. Leggi su fanpage Napoli : donna corre nuda in strada e tossisce e sputa contro i passanti che tentano di fermarla | VIDEO (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il singolare episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, 15 aprile, nella zona di Posmon a Montebelluna. Il commento delFavero: "Molti cittadini e cittadine hanno ceduto al voyeurismo, ritenendo divertenterla e fotografarla". La donna si trova ora nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Montebelluna.

comeH2O : RT @jacopogiliberto: ricordi il poveretto fermato a milano perché girava nudo in baires? ora, anche a montebelluna (treviso). donna corr… - GermanoVerrone : RT @mattinodinapoli: Giovane corre nuda in centro: la gente filma, nessuno la aiuta. L'ira del sindaco - jacopogiliberto : ricordi il poveretto fermato a milano perché girava nudo in baires? ora, anche a montebelluna (treviso). donna c… - mattinodinapoli : Giovane corre nuda in centro: la gente filma, nessuno la aiuta. L'ira del sindaco - alidinuvole : @sciroccoxyz @nez26 @irenepaz330 Ahahahahah oddio. Ma pure gente nuda che corre sulla tangenziale ancora vuota. Ce… -