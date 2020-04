Tour de France o morte

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 aprile 2020) “Flat tire on the paving-stones / The bicycle is repaired quickly / The peloton is regrouped”. Così almeno cantavano nel 2003 i Kraftwerk. Ora il gruppo si è sì ricompattato, ma questa volta è immobile. E per riparare lo pneumatico ci vorrà del tempo, non basterà questa volta togliere la ruota