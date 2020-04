San Pio, su 95 test rapidi effettuati 9 hanno dato esito positivo (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 26 tamponi, dei quali nr. 2 sono risultati positivi. I due positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Inoltre sono stati processati n. 95 test rapidi, di cui 9 con esito positivo. L'articolo San Pio, su 95 test rapidi effettuati 9 hanno dato esito positivo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid - altra vittima nel Sannio legata a Villa Margherita : morta al “San Pio” 68enne di Arpaia

Covid-19 - la cooperativa “La Meridiana” dona un ecografo al San Pio

Coronavirus - catturato al microscopio il momento in cui il virus attacca una cellula sana (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 26 tamponi, dei quali nr. 2 sono risultati positivi. I due positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Inoltre sono stati processati n. 95, di cui 9 con. L'articolo San Pio, su 95proviene da Anteprima24.it.

GianpieroMarron : @stanzaselvaggia Per fortuna ci sono altri medici in Italia.Qui alcune foto in momenti organizzativi all'Ospedale S… - histoniumnet : Anteas del Vastese a sostegno del progetto Pilkington Terapia Intensiva al 'San Pio' - IAMCALCIOBENEVE : Coronavirus. Benevento. Nuovo decesso al San Pio, 31 i pazienti covid - NTR24 : Coronavirus, c’è la tredicesima vittima sannita: il decesso al ‘San Pio’ -