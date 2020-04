‘RicarichiAmo chi è in prima linea’, così Duracell sostiene Cesvi (Di martedì 14 aprile 2020) Roma, 14 apr. – (Adnkronos) – L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova l’intero territorio nazionale. La Regione Lombardia ha visto il picco più alto di contagi e la provincia di Bergamo è quella che sta registrando le statistiche più preoccupanti. E proprio alla città orobica Duracell dedica l’iniziativa ‘RicarichiAmo chi è in prima linea”: una donazione iniziale di 50.000 di euro e una raccolta fondi che serviranno ad alimentare la campagna avviata da Cesvi in favore dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, dell’Ospedale da campo degli Alpini di Bergamo e a tutela delle persone anziane e più fragili che vivono nelle zone più colpite dall’epidemia. Contribuire è semplice: andando sul sito Duracell farà una donazione extra di 2 euro al Cesvi per ogni ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 aprile 2020) Roma, 14 apr. – (Adnkronos) – L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova l’intero territorio nazionale. La Regione Lombardia ha visto il picco più alto di contagi e la provincia di Bergamo è quella che sta registrando le statistiche più preoccupanti. E proprio alla città orobicadedica l’iniziativa ‘RicarichiAmo chi è inlinea”: una donazione iniziale di 50.000 di euro e una raccolta fondi che serviranno ad alimentare la campagna avviata dain favore dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, dell’Ospedale da campo degli Alpini di Bergamo e a tutela delle persone anziane e più fragili che vivono nelle zone più colpite dall’epidemia. Contribuire è semplice: andando sul sitofarà una donazione extra di 2 euro alper ogni ...

TV7Benevento : 'RicarichiAmo chi è in prima linea', così Duracell sostiene Cesvi... - Adnkronos : 'RicarichiAmo chi è in prima linea', così #Duracell sostiene #Cesvi - DaBordet : #RicarichiAMO CHI E’ IN PRIMA LINEA - Primapressit : RT @ITALICOM1: Duracell con Cesvi insieme per ospedali e anziani: al via “RicarichiAMO CHI È IN PRIMA LINEA” -

Ultime Notizie dalla rete : ‘RicarichiAmo chi Bonus seggiolino antiabbandono 2020: requisiti, richiesta e rimborso Affaritaliani.it