Rezza (Iss) fa marcia indietro: «Ripresa? Più avanti si potrà avere a porte chiuse» (Di martedì 14 aprile 2020) Il professore Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, è tornato sulle parole di ieri Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, è tornato sulle parole di ieri pomeriggio che hanno creato tante polemiche. DIACONALE – «Diaconale ha preso sul serio una battuta (ride, ndr). Sapendo quello che avrebbe detto qualche ora dopo non avrei fatto quella battuta. È un argomento molto sensibile in Italia, quindi è chiaro che la decisione vada ponderata. La gente stando a casa passerebbe anche del tempo con il calcio. Più avanti si può valutare una riapertura a porte chiuse. Siamo ancora nella Fase 1, poi sarà da valutare se ci saranno le condizioni. Il problema è che è molto ... Leggi su calcionews24 ISS - prof. Rezza sui campionati : "Più avanti si può valutare una riapertura a porte chiuse"

Coronavirus - Rezza (Iss) : “Contrario alla ripartenza del campionato di calcio”. Ira dei club : “Pensi a trovare un vaccino”

Serie A - Rezza (Iss) : “Contrario alla ripresa”. Poi quella battuta fuori luogo… (Di martedì 14 aprile 2020) Il professore Giovanni, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, è tornato sulle parole di ieri Giovanni, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, è tornato sulle parole di ieri pomeriggio che hanno creato tante polemiche. DIACONALE – «Diaconale ha preso sul serio una battuta (ride, ndr). Sapendo quello che avrebbe detto qualche ora dopo non avrei fatto quella battuta. È un argomento molto sensibile in Italia, quindi è chiaro che la decisione vada ponderata. La gente stando a casa passerebbe anche del tempo con il calcio. Piùsi può valutare una riapertura a. Siamo ancora nella Fase 1, poi sarà da valutare se ci saranno le condizioni. Il problema è che è molto ...

capuanogio : La battuta di #Rezza (ISS) “da tifoso romanista”, con risata, mentre discute di un settore da 3 miliardi più indott… - Gazzetta_it : Furia Lazio su #Rezza (Iss). #Diaconale: 'Invece di fare il tifoso trovi un vaccino' - FBiasin : #Rezza (Iss): 'Il comitato tecnico scientifico non si è ancora espresso sul calcio ma si tratta di uno sport che im… - fcin1908it : Rezza (ISS): 'Contagi zero impossibile. Vaccino magari entro fine anno. Serie A? E' dura...' -… - infoitsport : Portavoce Lazio attacca Rezza (ISS): “Gli scienziati non facciano i tifosi. Trovino il vaccino o…” -