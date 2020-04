Record di violazioni a Pasquetta. Oltre 16mila multati e 29 denunciati per aver eluso la quarantena. Controllate 252mila persone e 62mila esercizi commerciali (Di martedì 14 aprile 2020) Record di denunciati e sanzionati a Pasquetta nell’ambito dei controlli per il rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. Sono 16.545 – informa il Viminale -, pari al 20,2% in più rispetto al giorno di Pasqua, le persone sanzionate per aver violato i divieti di spostamento, 88 i denunciati per aver fornito false dichiarazioni e 29 i soggetti (positivi al Covid-19) denunciati per violazione della quarantena. Nell’ambito degli stessi controlli le forze dell’ordine hanno identificato 252.148 persone e ispezionato 62.391 esercizi commerciali con 146 titolari di attività denunciati e 63 per cui è stata disposta la chiusura. Secondo i dati diffusi dal Viminale, tra Pasqua e Pasquetta, i controlli hanno riguardato complessivamente 465.713 persone, 30.301 delle quali (il 6,5%, contro una media dei giorni feriali che oscilla tra il 3 e il ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - record di violazioni della quarantena : superate le 173mila denunce (Di martedì 14 aprile 2020)die sanzionati anell’ambito dei controlli per il rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. Sono 16.545 – informa il Viminale -, pari al 20,2% in più rispetto al giorno di Pasqua, le persone sanzionate perviolato i divieti di spostamento, 88 iperfornito false dichiarazioni e 29 i soggetti (positivi al Covid-19)per violazione della quarantena. Nell’ambito degli stessi controlli le forze dell’ordine hanno identificato 252.148 persone e ispezionato 62.391 esercizi commerciali con 146 titolari di attivitàe 63 per cui è stata disposta la chiusura. Secondo i dati diffusi dal Viminale, tra Pasqua e, i controlli hanno riguardato complessivamente 465.713 persone, 30.301 delle quali (il 6,5%, contro una media dei giorni feriali che oscilla tra il 3 e il ...

