«Pechino Express 2020» | le Collegiali vincono l’edizione più bella di sempre

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Ci manca l’umanità, ci manca il contatto, ci manca non poter ricambiare un sorriso o una smorfia perché coperte da mascherine adorne di valvole e polietilene. Sarà per questo che l’ottava edizione di Pechino Express è stata per lo spettatore il programma giusto al momento giusto: mentre l’Italia e il mondo calavano saracinesche materiali e immateriali su vite e negozi, vedere un gruppo di viaggiatori chiedere passaggi e abbracciare perfetti estranei ci è sembrato liberatorio, rassicurante, antalgico. Chi non ha mai corso sul ciglio di una strada e si è sempre tenuto alla larga dalle scarpinate estreme, quelle che ti fanno fumare i piedi e ti spingono a regalare un lingotto d’oro a chiunque si offra di portarti lo zaino, anche solo per un istante avranno pensato di voler essere lì, a Seoul, al posto delle Collegiali e dei Wedding Planner a ballare il Gangnam Style e a rispondere a imbarazzanti domande sui bagni pubblici perché qualsiasi cosa, persino ballare il Gangnam Style, è meglio di un mondo dominato da autocertificazioni e da distanze di sicurezza, da plexiglass e guanti monouso. https://twitter.com/RaiDue/status/1250184527223422978