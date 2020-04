Paolo Bonolis | la confessione inaspettata | fan senza parole

Leggi su chenews

(Di martedì 14 aprile 2020), durante un’intevista, continua a parlare del suo futuro televisivo che al momento appare incerto e non sui canali Mediaset.(fonte da gettyimages)Come è noto, a causa dell’emergenza coronavirus le maggiori aziende televisive nostrane quali Mediaset e Rai hanno modificato i loro palinstesti. Molte trasmissioni sono state sospese e al momento ad andare in onda sono le repliche. Anche il programma di, Avanti un altro, molto seguito dal pubblico, è stato messo in standby. Ma non con il beneplacito del conduttore che ha aspramente criticato la scelta di Mediaset. Infatti adesso ad andare in onda sono delle repliche, nonostante ci siano delle nuove puntate registrate. Proprio a causa di questo lo showman è tornato alla ribalta, dal momento che sono circolate un pò di voci sul suo ritorno in ...