Neil Young, nuova versione di ‘Shut it down’ per il coronavirus (Di martedì 14 aprile 2020) Neil Young ha pubblicato una nuova versione di "Shut It Down", la canzone dedicata alla pandemia da coronavirus. Parole profetiche nella prima versione rilasciata nel 2019: "Devi chiudere l'intero sistema/La gente cerca di salvare questa Terra da una morte terribile/La gente cerca di vivere in un mondo che affronta questa minaccia... devi chiudere l'intero sistema/ È il solo modo in cui possiamo essere liberi/Devi chiudere l'intero sistema/Ricominciare e ricostruirlo per l'eternità".Oggi il brano, che fa parte dell`ultimo album Colorado, è stato aggiornato con il titolo Shut It Down 2020. Young e la moglie Daryl Hannah hanno anche diretto un nuovo video, dove le immagini della band in studio - lo Studio in the Clouds, lo stesso posto dove hanno girato il documentario Mountaintop - si alternano a quelle del mondo in crisi: personale sanitario che ammassa scatole di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 aprile 2020)ha pubblicato unadi "Shut It Down", la canzone dedicata alla pandemia da. Parole profetiche nella primarilasciata nel 2019: "Devi chiudere l'intero sistema/La gente cerca di salvare questa Terra da una morte terribile/La gente cerca di vivere in un mondo che affronta questa minaccia... devi chiudere l'intero sistema/ È il solo modo in cui possiamo essere liberi/Devi chiudere l'intero sistema/Ricominciare e ricostruirlo per l'eternità".Oggi il brano, che fa parte dell`ultimo album Colorado, è stato aggiornato con il titolo Shut It Down 2020.e la moglie Daryl Hannah hanno anche diretto un nuovo video, dove le immagini della band in studio - lo Studio in the Clouds, lo stesso posto dove hanno girato il documentario Mountaintop - si alternano a quelle del mondo in crisi: personale sanitario che ammassa scatole di ...

