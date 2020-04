“Lo faremo solo quando saremo vecchi…”: Antonella Clerici, la verità sul compagno Vittorio Garrone (Di martedì 14 aprile 2020) Antonella Clerici si sposa col compagno Vittorio Garrone? Antonella Clerici sta trascorrendo la quarantena insieme alla figlia Maelle, avuta dalla sua precedente relazione con Eddy Martens, e il suo compagno Vittorio Garrone. Quest’ultimo è un ricco imprenditore e petroliere che anni fa ha proposto all’ex conduttrice de La prova del cuoco a cambiare vita e andare a vivere in una villa immersa nel bosco dell’alessandrino. In tanti la vedrebbero sposata con la sua dolce metà anche se la professionista lombarda è stata sempre restia a convolare a nozze per l’ennesima volta. Lo farà? Andiamo a vedere nel dettaglio le sue dichiarazioni. L’ex conduttrice de La prova del cuoco nega (almeno per il momento ) il matrimonio a Garrone Riguardo al matrimonio, un po’ di tempo fa Antonella Clerici attraverso una lunga intervista è ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 14 aprile 2020)si sposa colVittorio Garrone?sta trascorrendo la quarantena insieme alla figlia Maelle, avuta dalla sua precedente relazione con Eddy Martens, e il suoVittorio Garrone. Quest’ultimo è un ricco imprenditore e petroliere che anni fa ha proposto all’ex conduttrice de La prova del cuoco a cambiare vita e andare a vivere in una villa immersa nel bosco dell’alessandrino. In tanti la vedrebbero sposata con la sua dolce metà anche se la professionista lombarda è stata sempre restia a convolare a nozze per l’ennesima volta. Lo farà? Andiamo a vedere nel dettaglio le sue dichiarazioni. L’ex conduttrice de La prova del cuoco nega (almeno per il momento ) il matrimonio a Garrone Riguardo al matrimonio, un po’ di tempo faattraverso una lunga intervista è ...

