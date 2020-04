“La Palazzina Alpi è pronta” | l’annuncio di Francesco Todisco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Laè pronta”. E’ l’annuncio arrivato dacon un lungo posto su Facebook. “Con la consegna effettuata di 15 ventilatori, ladel Moscati è pronta per essere utilizzata. Occorre però fare una precisazione: in questo momento al Moscati ci sono 58 ricoverati positivi al Covid, di cui 52 in degenza ordinaria o subintensiva e 6 in terapia intensiva. Nelle scorse settimane la struttura ha ospitato fino a 120 pazienti Covid. Seconda per numero di ricoverati solo al Cotugno di Napoli. La sistemazione dellaera stata immaginata per affrontare un picco dei ricoveri, atteso in queste settimane, che avesse riempito tutti i posti letto del Moscati. Sistemazione che ha incontrato difficoltà, comuni a tutta l’Italia, nel reperire le ...