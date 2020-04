Just Cause 4 è gratis su PC: ecco come giocarlo senza costi dal 16 aprile (Di martedì 14 aprile 2020) In un periodo in cui i giochi gratuiti sono sempre più numerosi, è Just Cause 4 ad essere ora uno dei titoli su cui tutti i gamer in quarantena possono puntare. E godersi senza costi, almeno sugli schermi dei propri PC. Sì perché, dopo la lunga lista di produzioni in regalo nel corso del mese di aprile che vi abbiamo già segnalato sulle nostre pagine, il videogame realizzato dai ragazzi di Avalanche Studios - gli stessi che hanno collaborato con id Software per creare RAGE 2 - per conto del publisher Square Enix rientra tra i prossimi regali presenti su Epic Games Store. https://www.youtube.com/watch?v=Lfek7Kcq16g come comunicato dagli stessi autori di Fortnite Battle Royale, tutti gli utenti PC - o comunque con un personal computer da gaming adatto - dovranno cerchiare a più tinte di rosso sui propri calendari la data del 16 aprile 2020. ... Leggi su optimagazine Close to The Sun e Sherlock Holmes gratis da oggi su Epic Games Store - la prossima settimana tocca a Just Cause 4

Inizia una nuova settimana e questo vuol dire tanti giochi gratis in arrivo! Oltre ad Assassin's Creed 2 gratis per PC presto sarà possibile scaricare a costo zero anche Just Cause 4, di seguito tutti ...

L'aggiornamento di aprile 2020 porta nel catalogo di PlayStation Now tre nuovi giochi PS4: Marvel's Spider-Man, Just Cause 4 e The Golf Club 2019. PlayStation Now è protagonista di un ...

