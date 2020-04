Coronavirus, le scuse più strane per uscire: dalla droga al finto impiegato (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, le scuse più strane per poter uscire di casa stanno facendo il giro dei social networks. Le autocertificazioni fantasiose sono il nuovo trend. Con la quarantena obbligatoria ed il lockdown, ecco che le persone fanno il massimo per trovare una scusa ed uscire. Non che sia permesso, anzi. Il Governo, come sappiamo, ha imposto … L'articolo Coronavirus, le scuse più strane per uscire: dalla droga al finto impiegato proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus : Fiano - ‘Lannutti? non sento scuse - le faccio io con popolo tedesco’

Il Coronavirus e le scuse degli italiani per andare a spasso - da chi va a caccia di Pokemon a chi sostiene di essere già vaccinato

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuse Coronavirus a Napoli, ecco tutte le scuse per eludere i controlli Il Mattino Diretti dai parenti per gli auguri pasquali o in campagna per prendere la paglia: 26 multati

Sono tra le scuse che gli agenti del commissariato di Taurisano hanno appreso da alcuni dei 26 automobilisti sorpresi ad andare a spasso nel weekend festivo infrangendo le misure e i divieti imposti ...

Lannutti: "Basta diktat dai nipotini di Hitler", è bufera per gli insulti a Merkel e ai tedeschi

Il riferimento è alle trattative in seno all'Eurogruppo sugli strumenti da mettere in campo per dare liquidità alle imprese europee messe in ginocchio dalla crisi del Coronavirus, ma il post contiene ...

