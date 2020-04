Colluttorio | gli utilizzi alternativi che forse non conosci

tuqburnitae : @dreamglw cresciuto per nulla e vedo solo la puntina del dente. dovresti farlo vedere visto che il dente del giudiz… - riccardo_71 : @alessiarotta Con 35 miliardi del MES ci facciamo gli sciacqui col colluttorio e ci dobbiamo tenere il dente cariato! - isagualtier : @fabrizio_franz @FabioFranchi1 Allora mi mangio il limone almeno mi alcalinizzo. L' Acido ascorbico puro va benissi… -

Ultime Notizie dalla rete : Colluttorio gli

CheDonna.it

Il colluttorio non è utile soltanto all’igiene del cavo orale ma può diventare un alleato della cura della persona e anche della casa. Ecco tutti gli utilizzi alternativi che forse non conosci. Fonte ...Alitosi, 7 cause che ignoriamo L’alitosi o alito cattivo non sempre è dovuta ad una scorretta igiene orale, come non lavarsi i denti dopo ogni pasto, disinfettarsi la bocca con collutorio o recarsi ..