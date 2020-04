Appello all’unità europea (Di martedì 14 aprile 2020) Nel mondo diviso in due emisferi rivali, ciascuno dei quali concentra le sue forze per arrivare un minuto prima a scatenare la distruzione dell’altro, l’Europa, condannata dalla sua posizione geografica e dalla sua disgregazione politica ad esser la terra di nessuno tra i due eserciti che si fronteggiano, sembra ormai rassegnata ad aspettare passivamente che il suo destino da altri deciso, sia di salvezza o sia di distruzione, si compia. I due potenti avversari, in tutto il resto discordi, almeno su un punto sono d’accordo: nel voler che il campo centrale di battaglia, destinato ad attirare su di sé il massimo degli orrori, sia l’Europa; venga la falce da oriente o da occidente, il campo da falciare sarà sempre questo, che fino a ieri fu adorato come il giardino del mondo: l’Europa. Un tempo l’Europa, consapevole di esser l’arbitra ... Leggi su linkiesta Coronavirus - l’appello di Renzi all’unità : “Tutte le forze politiche si uniscano - ce la faremo” (Di martedì 14 aprile 2020) Nel mondo diviso in due emisferi rivali, ciascuno dei quali concentra le sue forze per arrivare un minuto prima a scatenare la distruzione dell’altro, l’Europa, condannata dalla sua posizione geografica e dalla sua disgregazione politica ad esser la terra di nessuno tra i due eserciti che si fronteggiano, sembra ormai rassegnata ad aspettare passivamente che il suo destino da altri deciso, sia di salvezza o sia di distruzione, si compia. I due potenti avversari, in tutto il resto discordi, almeno su un punto sono d’accordo: nel voler che il campo centrale di battaglia, destinato ad attirare su di sé il massimo degli orrori, sia l’Europa; venga la falce da oriente o da occidente, il campo da falciare sarà sempre questo, che fino a ieri fu adorato come il giardino del mondo: l’Europa. Un tempo l’Europa, consapevole di esser l’arbitra ...

