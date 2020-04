Agcom | stop di 6 mesi a canali con metodo Panzironi

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha ordinato la sospensione per un periodo di seidell'attività di diffusione dei contenuti da parte dei servizi di media audiovisivi sul canale 880 (satellitare) e sul canale 61 (digitale terrestre) esercitati rispettivamente dalla società dalla società Italian Broadcasting e Mediacom a seguito della programmazione del format "Il cerca salute" e dello speciale "Quello che non vi hanno detto sul Corona-virus" in relazione al "Life 120" di Adriano.Le delibereconcludono due istruttorie avviate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale correlato al rischio sanitario connesso al Covid-19, "in cui si è accertata nei programmi con la partecipazione dila violazione delle disposizioni che impongono il rispetto della salute pubblica e vietano di ...