Una vita anticipazioni: Ramon inizia a sospettare di Celia, scopre la verità sulla morte di Trini? (Di lunedì 13 aprile 2020) Non potevano mancare oggi le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 14 aprile 2020. Si va in onda anche a Pasquetta con una puntata della soap molto ricca! Avrete visto nell’ultimo periodo che Samuel sta tramando contro Padre Telmo e ha organizzato tutto per far credere che Batan si sia suicidato perchè spinto dall’ex prete a farlo. Abbiamo inoltre visto che in questo piano c’è anche la complicità di Espineira che pensa ancora a come fare per avere i soldi di Lucia. Insomma una situazione molto particolare che non permette a Lucia e a Telmo di vivere il loro amore in modo sereno. Inoltre anche Ramon sta meditando su quanto successo nelle ultime settimane e decide di parlare con Felipe di quello che Celia sta facendo con la piccola Milagros. Ma Ramon inizierà ad avere dei sospetti ... Leggi su ultimenotizieflash Una Vita anticipazioni puntata 13 aprile 2020 : Leonor lascia Acacias

Bianca Guaccero - con il nuovo taglio - evita le polemiche : “È una parrucca”

PASQUETTA con Beautiful - Una vita e Il segreto su Canale 5 (Di lunedì 13 aprile 2020) Non potevano mancare oggi le nostredi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 14 aprile 2020. Si va in onda anche a Pasquetta con una puntata della soap molto ricca! Avrete visto nell’ultimo periodo che Samuel sta tramando contro Padre Telmo e ha organizzato tutto per far credere che Batan si sia suicidato perchè spinto dall’ex prete a farlo. Abbiamo inoltre visto che in questo piano c’è anche la complicità di Espineira che pensa ancora a come fare per avere i soldi di Lucia. Insomma una situazione molto particolare che non permette a Lucia e a Telmo di vivere il loro amore in modo sereno. Inoltre anchesta meditando su quanto successo nelle ultime settimane e decide di parlare con Felipe di quello chesta facendo con la piccola Milagros. Mainizierà ad avere dei sospetti ...

LegaSalvini : ??«Com’è possibile che dopo 40 anni di lavoro, una vita di sacrifici, ci si possa ridurre così? Sono in ginocchio, m… - enpaonlus : Una vita in bilico tra paura e speranza, la lettera di un cane randagio - vaticannews_it : #SabatoSanto #PreghiamoInsieme #PapaFrancesco: “Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale, che non ci sarà tol… - rockett70 : @DjChiamaItalia @radiodeejay Che bello ?ritrovare gli amici di una vita in questa pasquetta in 'reclusione'solitari… - TCanossa : @Bea23025612 Mortacci loro e a tutti quelli che non si fanno una vita vera. -