Succhi di frutta 6 consigli per consumarli in modo consapevole

Leggi su dilei

(Di lunedì 13 aprile 2020) In Italia se ne consumano circa 765 milioni di litri, in media circa 13 litri a testa, sono buoni e fanno bene. I100%, infatti, contengono quantità notevoli di minerali, vitamine e composti bioattivi (fitocomposti): tra questi in particolare potassio, acido folico, vitamina C ed altre sostanze ad azione antiossidante, in quantità in alcuni casi anche maggiori rispetto ai frutti da cui derivano e comunque in relazione alla qualità dei frutti, al loro grado di maturazione, alle modalità di raccolta e di stoccaggio e ai processi tecnologici utilizzati per la loro produzione. Ad occuparsi di queste bevande amate da tutta la famiglia, di recente è stata anche la SINU (Società italiana di nutrizione umana) che in un documento dedicato, dal titolo “Il consumo di100%nel contesto di una sana alimentazione”, ha ...