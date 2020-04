Ranieri “Se si riprendera' sara' un campionato falsato”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Se si', credo che questo troncone dipossa stravolgere i risultati tecnici, perche' dopo un mese o piu' di inattivita', sicuramente ci' chi partira' meglio e chi peggio. Per me' sempre unfalsato perche' non c'e' stata la regolarita' consueta. Poi credo che sia anche giusto che ognuno si giochi ilper vincerlo o per la salvezza sul campo”. Cosi' Claudio, allenatore della Sampdoria a “Radio anch'io” dice la sua sulla possibile ripresa dele sulla sua validita' dopo una lunga sosta per colpa della pandemia di coronavirus Covid-19. “Non so se' possibile riprendere l'attivita' a maggio o giugno. I medici devono prendersi le loro responsabilita'. Capire se si puo' ricominciare o no. Il calciatore e' come una macchina di Formula 1 che va sempre al massimo. E ...