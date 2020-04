Il Commissario Montalbano | Cesare Bocci | “Luca Zingaretti mi è stato vicino nel dolore”

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 aprile 2020)spiega il motivo per cui si sente molto legato a Lucacon cui condivide da anni il set de Il. L'amicizia trae Lucava al di la de Il. L'attore marchigiano ha raccontato un episodio grazie al quale il rapporto con il suo collega si è trasformato in un vero e sincero affetto. Stasera su RAI 1 va in onda un nuovo episodio de Il. Lucatorna a vestire i panni del personaggio creato da Andrea Camilleri nella replica dell'episodio Il gatto e il cardellino. Uno dei protagonisti della serie èche presta il suo volto al viceMimì Augello. L'attore nato a Camerino 62 anni fa, è...