Il baby talento che fa impazzire il web: il calciatore è un razzo, il gol è pazzesco [VIDEO] (Di lunedì 13 aprile 2020) La maggior parte dei campionati sono fermi a causa dell’emergenza Coronavirus, gli amanti del calcio non rinunciano però a godersi le prodezze dello sport considerato più bello al mondo. In particolar modo sta circolando sul web un video che in poco tempo è diventato virale. Grande attenzione nei confronti di un baby talento, il giovane calciatore parte dalla sua area, e come un razzo corre per tutto il campo, arriva davanti al portiere ed è ‘freddissimo’. Un gol bellissimo, per un giocatore che promette veramente tanto. In basso il video. Il ragazzino è un ‘razzo’ e sigla una rete bellissima VIDEOL'articolo Il baby talento che fa impazzire il web: il calciatore è un razzo, il gol è pazzesco VIDEO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Kaio Jorge Juventus - il baby talento brasiliano conferma : “Sono contento” (Di lunedì 13 aprile 2020) La maggior parte dei campionati sono fermi a causa dell’emergenza Coronavirus, gli amanti del calcio non rinunciano però a godersi le prodezze dello sport considerato più bello al mondo. In particolar modo sta circolando sul web un video che in poco tempo è diventato virale. Grande attenzione nei confronti di un, il giovaneparte dalla sua area, e come uncorre per tutto il campo, arriva davanti al portiere ed è ‘freddissimo’. Un gol bellissimo, per un giocatore che promette veramente tanto. In basso il video. Il ragazzino è un ‘’ e sigla una rete bellissima VIDEOL'articolo Ilche fail web: ilè un, il gol èVIDEO CalcioWeb.

CalcioWeb : Il baby talento che fa impazzire il web: il calciatore è un razzo, il gol è pazzesco [VIDEO] - - gmartinezmolina : RT @PediatriaOggi: Un vero talento! ??????Il mondo fantastico dei bambini. Solo cose belle! • • ?? #baby #babies #adorable #toptags #cute #lo… - TiziGioiellieri : Antony and the Johnsons - Man is the baby, live - Nan29279700 : RT @PediatriaOggi: Un vero talento! ??????Il mondo fantastico dei bambini. Solo cose belle! • • ?? #baby #babies #adorable #toptags #cute #lo… - BignamiBignami : RT @PediatriaOggi: Un vero talento! ??????Il mondo fantastico dei bambini. Solo cose belle! • • ?? #baby #babies #adorable #toptags #cute #lo… -

Ultime Notizie dalla rete : baby talento Il baby talento che fa impazzire il web: il calciatore è un razzo, il gol è pazzesco [VIDEO] CalcioWeb Masante: "Rovesciata CR7 dal vivo? Momento indimenticabile"

Stiamo parlando di Lorenzo Masante, attaccante Under 16 del Chieri, in prestito dalla Juventus. Il baby talento dei collinari si è raccontato in esclusiva nella diretta Instagram di ATutto7, spaziando ...

Corriere dell'Umbria: "Nicolussi, il mio Grifo tra Cosmi, Allegri e Mancini"

"Il baby talento Nicolussi: il mio Grifo tra Cosmi, Allegri e Mancini", titola il Corriere dell'Umbria in edicola oggi. Il centrocampista del Perugia, giunto in prestito dalla Juve, parla del rapporto ...

Stiamo parlando di Lorenzo Masante, attaccante Under 16 del Chieri, in prestito dalla Juventus. Il baby talento dei collinari si è raccontato in esclusiva nella diretta Instagram di ATutto7, spaziando ..."Il baby talento Nicolussi: il mio Grifo tra Cosmi, Allegri e Mancini", titola il Corriere dell'Umbria in edicola oggi. Il centrocampista del Perugia, giunto in prestito dalla Juve, parla del rapporto ...