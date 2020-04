Disney, Bob Iger nega che il suo addio sia legato alla diffusione del Coronavirus (Di lunedì 13 aprile 2020) In una mail al New York Times, Bob Iger, ex CEO Disney pone fine alle illazioni che collegavano il suo addio all'azienda con i rischi economici legati alla pandemia. Bob Iger nega che la diffusione del Coronavirus sia stata la causa della sua improvvisa decisione di lasciare il posto di amministratore delegato della Disney lo scorso 26 febbraio. L'ex CEO della casa di Topolino ha deciso di uscire allo scoperto per fermare tutta una serie di illazioni che circolavano sul suo conto, scrivendo ieri sera direttamente al New York Times. Molti, infatti, avevano collegato l'uscita di Iger come una strategia prima che le pesanti ricadute economiche legate alla pandemia del Covid-19 imponessero alla società un blocco totale delle attività e il posticipo di tutta una serie di film importanti, ... Leggi su movieplayer Coronavirus | Bob Iger annuncia : “Altri film Disney arriveranno in streaming”

I racconti dello zio Tom : Bob Iger conferma che non sarà nel catalogo di Disney+

Bob Inger lascia il ruolo di Ceo della The Walt Disney. Bob Chapek il sostituto (Di lunedì 13 aprile 2020) In una mail al New York Times, Bob, ex CEOpone fine alle illazioni che collegavano il suoall'azienda con i rischi economici legatipandemia. Bobche ladelsia stata la causa della sua improvvisa decisione di lasciare il posto di amministratore dedellalo scorso 26 febbraio. L'ex CEO della casa di Topolino ha deciso di uscire allo scoperto per fermare tutta una serie di illazioni che circolavano sul suo conto, scrivendo ieri sera direttamente al New York Times. Molti, infatti, avevano coll'uscita dicome una strategia prima che le pesanti ricadute economiche legatepandemia del Covid-19 imponesserosocietà un blocco totale delle attività e il posticipo di tutta una serie di film importanti, ...

QanonItalia : Bob Iger ha ripreso il controllo della Disney. - afnewsinfo : Bob Iger torna in aiuto del nuovo CEO Disney per via dei problemi legati alla pandemia - - GioelePaglia : Bob Iger sta riprendendo il controllo della Disney per gestire l'emergenza Coronavirus - badtasteit : #BobIger sta riprendendo il controllo della Disney per gestire l'emergenza Coronavirus - Screenweek : #BobIger rivela che #ArtemisFowl non sarà l'unico titolo della compagnia a saltare l'uscita nelle sale e a debuttar… -